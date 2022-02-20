Вашингтон, 20 февраля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов к контактам с российским лидером Владимиром Путиным, если это поможет предотвратить эскалацию вокруг Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

«Президент Байден готов к работе с президентом Путиным в любое время, в любом формате, если это поможет предотвратить войну», — сказал он в интервью CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен заявил, что власти Соединенных Штатов готовы ответить России в случае, если Москва предпримет агрессивные действия против Украины.

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