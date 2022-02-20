Киев, 20 февраля 2022, 17:34 — REGNUM Продолжение учений России и Белоруссии было ожидаемым, заявил 20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников.
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По его словам, в ближайший период Украине «следует готовиться сдерживать высокое давление».
Он добавил, что с каждым днем «все больше людей будут осознавать, что Киев действительно защищаем Европу».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Резников заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «ментально готовы останавливать любого врага» и могут стать «донором безопасности» для Европы.
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