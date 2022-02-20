Киев, , 17:34 — REGNUM Продолжение учений России и Белоруссии было ожидаемым, заявил 20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников.

Алексей Резников Y27

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По его словам, в ближайший период Украине «следует готовиться сдерживать высокое давление».

«Враг пытается расшатать Украину изнутри. Запугать и принудить к капитуляции. Но мы устоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, потому что были готовы к нему, — цитирует его пресс-служба минобороны. — Также было предсказуемо продолжение учений в Беларуси, и мы заранее приняли соответствующие мер».

Он добавил, что с каждым днем «все больше людей будут осознавать, что Киев действительно защищаем Европу».

«Это откроет возможности для новых союзов и увеличения поддержки на разных уровнях», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Резников заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «ментально готовы останавливать любого врага» и могут стать «донором безопасности» для Европы.

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