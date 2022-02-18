Киев, , 14:00 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) «ментально готовы останавливать любого врага» и могут стать «донором безопасности» для Европы. Об этом 18 заявил украинский министр обороны Алексей Резников во время своего выступления в Верховной раде в ходе «Часа вопросов к правительству».

Алексей Резников President.gov.ua

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По словам Резникова, ВСУ на протяжении года необходимо «максимально оптимизировать все процессы», избавившись от всего тормозящего в этом процессе, а также начать кадровую реформу, ликвидацию очереди на квартиры и, кроме этого, перейти к модели всеобъемлющей обороны страны и дать толчков оборонно-промышленному комплексу страны.

«Украина станет донором безопасности для всей Европы, и это уже много кто понимает. Наша армия ментально готова останавливать любого врага, это стратегическое преимущество страны и нужно в полной мере раскрыть этот потенциал», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики в ходе обстрела окраин Горловки, которая находится пол контролем ДНР, применили танки.