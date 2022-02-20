Мюнхен, Германия, 20 февраля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Власти Нидерландов, которые ранее не поставляли Украине никакого оружия, изменили свое решение. Об этом, как передает телеканал «Украина 24», заявил 20 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Дмитрий Кулеба

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»На этой неделе правительство Нидерландов … поставило в Киев некоторые оборонительные вещи, необходимые для нашей обороноспособности», — заявил украинский дипломат.

Кулеба напомнил, что в 2021 году правительство Нидерландов не поставляло Украине никакого оружия.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готовится к любому сценарию развития ситуации вокруг Украины.