Екатеринбург, 20 февраля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVVID-19 излечился ещё 1001 человек. Эти данные приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего от данной болезни исцелились уже 209 200 граждан. А скончались 10 197.

С начала пандемии в регионе выявили уже 316 495 заразившихся коронавирусом. В тяжёлом состоянии находятся 595 госпитализированных.