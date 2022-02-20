Минск, 20 февраля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 7283 и достигло 883 217. Об этом БЕЛТА сообщили 20 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 883 217 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6361.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 869 256 человек и что всего в стране было проведено 12 299 766 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 7,8 тыс. носителей SARS-CoV-2.