Пекин, 20 февраля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. 20 февраля в Пекине на Национальном стадионе Китая «Птичье гнездо» началась торжественная церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

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В церемонии закрытия Олимпийских игр примут участие около шестидесяти спортсменов, которые еще не покинули Пекин.

Двадцать четвертые зимние Олимпийские игры проводились с четвертого по двадцатое февраля. Команда ОКР, имея в своем активе шесть золотых, двенадцать серебряных и четырнадцать бронзовых медалей, занимает девятое место в медальном зачете. Олимпийские игры с шестнадцатью золотыми медалями выиграла сборная Норвегии.

Ранее олимпийская сборная России по хоккею в финале олимпийского турнира уступила сборной Финляндии со счетом 1:2.