Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Полиция взяла под охрану пункты временного размещения в Ростовской области, принявшие беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 20 февраля.

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«Полиция работает в режиме усиления. Все ПВР, расположенные на территории региона, взяты под охрану», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области задействовано 98 пунктов временного размещения беженцев из Донбасса. Занята половина из развёрнутых почти 14 тыс. мест. В случаев необходимости число пунктов временного размещения мирных жителей ЛДНР будет увеличено.