Луганск, 20 февраля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Луганске включили сирену оповещения, сообщили в МЧС ЛНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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С 12:00 по 16:00 в регионе будет проводиться техпроверка системы централизованного оповещения с запуском электросирен, отмечается в сообщении.

В МЧС призвали сохранять спокойствие и пресекать любые проявления паники среди жителей.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об активных обстрелах со стороны вооруженных сил Украины.