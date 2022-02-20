Лондон, 20 февраля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

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Сообщается, что коронавирусную инфекцию британская королева Елизавета II переносит в легкой форме. Уточняется, что, несмотря на COVID-19, королева продолжит исполнять неосновные обязанности монарха.

Напомним, что Елизавета II уже 95 лет — она правит дольше любых других английских монархов. Несколько дней назад королева говорила, что ей уже тяжело ходить.

Наследником британской короны является старший сын Елизаветы II принц Чарльз. Ему уже 73 года.

Стоит отметить, что королева Елизавета II вакцинировалась против коронавируса, однако ей это не помогло.