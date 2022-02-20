Курск, 20 февраля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки были госпитализированы 93 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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20 февраля зарегистрировано 425 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 99 тыс. 712 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 85 тыс. 568 пациентов, в том числе 198 — за последние сутки.

Всего скончались 2257 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.