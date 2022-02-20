Донецк, 20 февраля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Украинская сторона СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) не идет на контакт. Об этом 20 февраля заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Украинская сторона СЦКК, которая должна взаимодействовать и организовывать режим тишины для проведения ремонтных работ … не идет на контакт», — заявил он в эфире «Соловьёв LIVE».

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан — женщин, детей и людей пожилого возраста — на территорию России. 19 февраля в ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.