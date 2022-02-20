Пекин, 20 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. На церемонии закрытия Олимпийских игр (ОИ) в Пекине, которая состоится позднее 20 февраля, будет присутствовать президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Об этом 20 февраля сообщил источник, слова которого приводит ТАСС.

Marie-Lan Nguyen Станислав Поздняков

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«Станислав Поздняков займет место на трибунах Национального стадиона в Пекине на церемонии закрытия Игр», — сказал он.

При этом соревнования на Олимпиаде уже завершены, церемония закрытия игр начнется в 15:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что на Олимпиаде в Пекине российская мужская сборная по хоккею показала характер и желание играть свою за страну.