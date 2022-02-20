Москва, 20 февраля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. На Олимпийских играх (ОИ) в Пекине российская мужская сборная по хоккею показала характер и желание играть свою за страну. Об этом 20 февраля заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владислав Третьяк

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«Поздравляю команду с серебром. Конечно, у сборной России всегда одна задача — золото, но, к сожалению, в финале финны были сильнее, лучше сыграли в атаке и создали больше моментов», — приводит его слова ТАСС.

Также президент ФХР отметил, что Олимпийские игры трудно выиграть только с одним забитым голом и похвалил защиту сборной России за ее самоотверженность, особенно во время плей-офф и финала.

«Ребята ложились под шайбу, старались, бились, не жалея сил и здоровья, у наших хоккеистов все в порядке с характером и с желанием играть за страну», — добавил Третьяк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что работа тренерского штаба мужской сборной России по хоккею Олимпиаде в Пекине на вызывает вопросы.