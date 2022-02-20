Донецк, 20 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Донецкий телеканал «Оплот.ТВ» сегодня, 20 февраля, опубликовал видеозапись захвата украинских диверсантов силовиками Донецкой Народной Республики.

Сергей Игумнов. Искореним шпионов и диверсантов! (фрагмент) 1937

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На кадрах видно, как спецназ министерства государственной безопасности ДНР обезвреживает диверсионно-террорестическую группу, которая планировала подрыв электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории Донецкой Народной Республики.

При этом диверсанты оказали вооруженное сопротивление — двое бойцов спецназа МГБ ДНР получили огнестрельные ранения.

Напомним, что ранее власти ДНР сообщили о как минимум пяти диверсиях зафиксированных на территории республики с момента очередного обострения ситуации. Одна из диверсий была совершена нацистами из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).