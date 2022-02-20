Москва, 20 февраля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Вопросы вызывает работа тренерского штаба мужской сборной России по хоккею на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине. Об этом 20 февраля заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Василий Иванов ИА REGNUM Владислав Третьяк

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«К работе тренерского штаба сборной России есть вопросы. Были безусловные ошибки и недочеты», — приводит его слова ТАСС.

Также президент ФХР указал, что, по его мнению, именно из-за этого российская мужская сборная по хоккею выиграла на Олимпиаде в Пекине только серебряные медали, хотя потенциал хоккея России — «всегда чемпионский, всегда золотой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российская мужская сборная по хоккею достойно играла в матче финала хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине, показав высокую самоотдачу.