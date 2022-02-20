Лондон, 20 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. 20 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с утверждением, что план «вторжения» России на Украину уже «начал реализовываться» в определенном смысле.

Foreign and Commonwealth Office Борис Джонсон

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«Все свидетельства указывают на то, что план в определенном смысле уже начал реализовываться. Это то, что думают наши американские друзья, и вы видите провокации в Донбассе, … эти взрывы, о которых мы давно предупреждали», — заявил он в интервью BBC.

Джонсон также заявил о том, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 г.

На Западе и Киеве все чаще звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В Кремле же не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.