Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Общеобразовательные организации Ростовской области готовы организовать образовательный процесс для всех обучающихся, эвакуированных из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 20 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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В случае необходимости ребят обеспечат психологической помощью и поддержкой.

«Ростовская область с 2014 года имеет опыт организации образовательного процесса обучающихся, прибывших из ДНР и ЛНР. Школьники из ДНР и ЛНР будут распределены по действующим классам в соответствии с возрастной категорией. Педагогических кадров для обеспечения образовательного процесса достаточно», — уточнили власти.

ИА REGNUM сообщало, что в пунктах временного размещения нашли приют 6,5 тыс. беженцев из Донбасса. Всего в Россию прибыло около 40 тыс. мирных граждан, вынужденных покинуть свои дома.