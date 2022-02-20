Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Ростовской области в связи с наплывом беженцев из Донбасса объявили набор волонтёров. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 февраля.

Emer.gov.kz Волонтеры

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В настоящее время к оказанию помощи мирному населению Донбасса, прибывшему в Ростовскую область, подключились представители общественных организаций. Новым волонтерам предлагается несколько направлений деятельности. Это работа по регистрации жителей ЛДНР, психологической поддержке. Также необходимы детские аниматоры, помощники по хозяйству, волонтёры-медики.

«Волонтеры будут помогать в том числе и при размещении людей и организации досуговой деятельности, поскольку мы знаем, что много детей находится в пунктах временного размещения. Мы будем рады любой помощи», — отметила руководитель Донского волонтерского центра Кристина Канская.