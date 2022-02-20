Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 4561 человек, выздоровели 4 тыс. ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 20 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число заражений коронаиврусом зарегистрировано в Ростове-на-Дону (940), Таганроге (260), Волгодонске (246) и Шахтах (242). Более 19% новых носителей коронавируса — люди старше 66 лет, 13,4% — дети.

Ещё пять человек не справились с COVID-19.

Всего в Ростовской области подтверждено 293 190 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 232 076 человек. Жертвами COVID-19 стали 10 235 пациентов.