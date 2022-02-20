Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Ростовская область получит ещё 874 тыс. экспресс-тестов на COVID-19, которые используют в работе с беженцами из Донбасса. Об этом 20 февраля ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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«Из федерального центра в Ростовскую область направлено дополнительно 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19, а также партия противовирусных препаратов для профилактики среди беженцев острых респираторных вирусных инфекций», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что заразившихся коронавирусом среди мирного населения, прибывшего в Россию из Донбасса, пока нет. Об этом утром 20 февраля сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.