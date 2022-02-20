Донецк, 20 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. На территории ДНР возможны новые террористические атаки, передает Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

По данным разведки ДНР, ВСУ планируют проведение новых террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей.

Ранее попытка ВСУ атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского с форсированием реки Северский Донец была отражена силами Народной милиции ЛНР.

С 18 февраля в ДНР и ЛНР объявлена эвакуация населения в регионы России. В первую очередь в Ростовскую область отправились дети, женщины. С 19 февраля в ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация.