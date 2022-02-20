Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В пунктах временного размещения, развёрнутых в Ростовской области, приют нашли 6,5 тыс. беженцев из Донбасса. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 20 февраля.

Mil.ru Беженцы

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По информации, актуальной на 8:00 мск, на Дону временный кров нашли 6,5 тыс. беженцев, из них — 2,7 тыс. детей. Мирные жители Донецкой и Луганской Народных Республик поселились в 98 пунктах временного размещения, развёрнутых 32 городах и районах Ростовской области.

Людей обеспечивают горячим питанием, предметами первой необходимости, медицинской помощью.

ИА REGNUM напоминает, что врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил о прибытии более 40 тыс. беженцев из Донбасса и работе 92 пунктов временного размещения.