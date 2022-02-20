Москва, 20 февраля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Российская мужская сборная по хоккею достойно играла в матче финала хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине, показав высокую самоотдачу. Об этом 20 февраля заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, его слова приводит пресс-служба российского Минспорта.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

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«Поздравляю сборную России по хоккею с завоеванием серебряных медалей на Играх в Пекине», — сказал он.

Также Матыцин отметил, что за сборную России болела вся наша страна и все надеялись, что российская команда сможет сохранить свой титул олимпийских чемпионов.

«К сожалению, победить не удалось, в финале российским хоккеистам противостоял очень сильный соперник — сборная Финляндии, не потерпевшая ни одного поражения на этом турнире. Финальный матч был напряженным, наши парни боролись до конца, проявили высокую самоотдачу, но уступили в одну шайбу», — добавил глава Минспорта РФ.

Кроме того, он поблагодарил и поддержал мужскую сборную России по хоккею и тренерский штаб Алексея Жамнова.

«Серебро — достойный результат. Желаю сборной успеха на чемпионате мира 2022 года», — отметил Матыцин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская мужская сборная по хоккею уступила команде Финляндии в финальном матче хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.