Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Заразившихся коронавирусом среди мирного населения, прибывшего в Россию из Донбасса, пока нет, сообщил утром 20 февраля врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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«Продолжается ПЦР-тестирование [беженцев из Донбасса] в пунктах временного размещения. Пока выявленных или положительных результатов теста не определено. Российская сторона <…> готова проводить вакцинацию от COVID-19 среди прибывшего населения», — отметил он.

ИА REGNUM сообщало, что в Россию с начала эвакуации мирного населения Донбасса прибыли более 40 тыс. беженцев. В основном они размещены в Ростовской области. Для этого задействовано 92 пункта временного размещения.