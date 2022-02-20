Донецк, 20 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Украинские силовики (ВСУ) совершили обстрел населенного пункта Петровское с применением снарядов запрещенного калибра. Об этом 20 февраля сообщили в ДНР.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Ранее начальник народной милиции ДНР Денис Синенков заявил, что Киев начал реализовывать план захвата Донбасса, заручившись поддержкой Запада.

«ВСУ готовы к силовому захвату Донбасса. Киев с одобрения западников приступил к реализации плана вторжения на территорию нашей республики», — отмечается в сообщении.

С 18 февраля в ДНР и ЛНР объявлена эвакуация мирного населения в регионы России. С 19 февраля — объявлена всеобщая мобилизация.