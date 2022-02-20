В Россию прибыли более 40 тыс. беженцев из Донбасса
Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Россию с начала эвакуации мирного населения Донбасса прибыли более 40 тыс. беженцев. Такие данные утром 20 февраля привёл врио главы МЧС России Александр Чуприян, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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"Более 40 тыс. жителей Донбасса прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в основном в Ростовской области в 92 пунктах временного размещения. За сегодняшние сутки в ночь ушло три состава (порядка двух тысяч человек) в два субъекта — Воронежскую и Курскую области. Таким образом, мы полностью определили логистику передвижения людей. Этим сейчас и руководствуемся», — отметил он.
По словам Чуприяна, во всех пунктах временного размещения организовано горячее питание, есть мобильная связь. Людей обеспечивают сим-картами, уточнил врио главы МЧС России.