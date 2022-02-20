Луганск, 20 февраля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе поселка Пионерское. В результате боестолкновения есть жертвы среди мирного населения, были уничтожены пять жилых домов. Об этом сообщается сегодня, 20 февраля, в официальном телеграм-канале Народной милиции ЛНР.

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Сообщается, что в районе 5 утра по московскому времени 20 февраля боевики 79-й десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец. В ходе боя противник понес потери и отступил.

В результате атаки были уничтожены пять жилых домов в населенном пункте. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина вновь пытается решить конфликт в Донбассе силой. Киев сосредоточил мощную ударную группировку на линии фронта и уже начал массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса.