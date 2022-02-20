Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Около 1 млн жителей Донецкой и Луганской Народных Республик подали заявление на получение гражданства России. Такие данные привёл первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

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По его словам, общее число написавших заявление на получение гражданства России жителей Донбасса составляет порядка 950 тыс. человек, пишет ТАСС.

ИА REGNUM сообщало, что в конце января 2022 года донской губернатор Василий Голубев заявил, что более 720 тыс. жителей Донецкой и Луганской Народных Республик получили паспорта граждан России. На территории Ростовской области открыто восемь пунктов, где люди могут подать документы и получить российское гражданство.

В феврале 2022 года в Госдуме заявляли о том, что более 770 тыс. человек, проживающих в ЛНР и ДНР, являются гражданами России.