Пекин, 20 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. По итогам зимних Олимпийских игр в Пекине сборная России заняла девятое место в медальном зачете. Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео «Талисман Пекина-2022» на olympics.com Талисман зимней Олимпиады-2022 в Пекине

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В активе российской национальной команды шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

При этом первое место у команды Норвегии (16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград), второе — у сборной Германии (12 золотых, 10 серебряных и пять бронзовых), третье — у Китая (девять золотых, четыре серебряных и две бронзовые).

Отметим, церемония закрытия Олимпиады в Пекине состоится 20 февраля и начнется в 15:00 мск.