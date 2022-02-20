Москва, 20 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. МЧС России оказывает психологическую помощь и поддержку гражданам, эвакуированным из ЛНР и ДНР, к работе в Ростовской области привлечены более 30 психологов. Об этом 20 февраля сообщается на сайте интернет-службы экстренной психологической помощи МЧС России.

X0g.ru МЧС России

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Отмечается, что специалисты психологической службы оказывают всю необходимую помощь. К работе привлечены более 30 психологов из Центра экстренной психологической помощи МЧСРоссии и его филиалов.

За прошедшие сутки психологи оказали помощь в 400 случаях обращения, 138 звонков поступило на горячую линию.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля, ДНР и ЛНР заявили о десятках обстрелов со стороны ВСУ.

Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации своих граждан в Ростовскую область.