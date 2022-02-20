Москва, 20 февраля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, рассказала, как различить грипп, ОРВИ и штамм коронавируса «Омикрон».

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Она в интервью «Российской газете» заявила, что это невозможно сделать без проведения специальных тестов. По ее словам, все три заболевания проявляются с одинаковыми симптомами.

«Грипп чаще дает быстрое повышение температуры, головные боли, со вторых суток — … першение в горле. Но такие же симптомы могут быть вызваны и «Омикроном». — отметила она.

Руженцова также добавила, что для сезонных ОРВИ более типичны насморк, небольшое повышение температуры тела. Но то же самое может отмечаться и при коронавирусной инфекции, и также при гриппе.