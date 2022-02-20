Лондон, 20 февраля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что при британском правительстве создан специальный центр информации по ситуации вокруг Украины. Её слова приводит газета Daily Mail.

«Вид на Европу из Москвы», плакат времен Холодной войны, США, 1952 г

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По словам Трасс, этот центр правительственной информации по ситуации вокруг Украины займется борьбой с «российской дезинформацией». В своей работе центр будет использовать опыт британского правительства «для разоблачения дезинформации и опровержения ложных историй».

Трасс напомнила, что подобный центр существовал во времена холодной войны, но после развала Советского Союза эта работа была свернута. Теперь же эта работа возобновляется, так как, по словам Трасс, якобы наблюдается удвоение объема дезинформационной активности за последнюю неделю со стороны России. Якобы с начала февраля британские власти выявили 40 случаев публикации ложных сведений со стороны Москвы.

Напомним, что Запад сам активно распространяет дезинформацию. С осени 2021 года западные СМИ твердят о том, что Россия готовит нападение на Украину. Уже неоднократно назывались «точные даты вторжения», которого, конечно же, не происходило.