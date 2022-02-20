Сборная России по хоккею открыла счёт в матче с Финляндией в финале ОИ
Пекин, 20 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Мужская сборная России по хоккею открыла счет в матче с командой Финляндии в финале хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 19 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Euroradio.fm
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Финальная игра Олимпиады проходит на льду арены «Национальный» в Пекине.
Счет в матче открыл форвард сборной России Михаил Григоренко, отличившийся на 8-й минуте встречи в большинстве.
Отметим, мужская сборная России является действующим олимпийским чемпионом, на зимних Играх 2018 года в Пхёнчхане она в овертайме обыграла команду Германии со счетом 4:3.