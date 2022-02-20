Лондон, 20 февраля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Заявление о создании правительственного информационного центра, основной целью которого будет борьба с с российской «дезинформацией», сделала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 19 февраля в интервью газете Mail On Sunday.

Elizabethtruss.com Лиз Трасс. Министр иностранных дел Великобритании

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Глава МИД Британии отметила, что с начала месяца, якобы, было выявлено 40 случаев распространения Россией ложной информации. При этом, по словам Трасс, за последние семь дней дезинформативная активность возросла вдвое, это, по мнению Трасс, означает, что Россия готовится.

В частности, как пример ложной информации, распространяемой Россией, Трасс привела сообщения Москвы об отводе войск от украинской границы. Трасс пояснила, что на самом деле Россия стягивает войска к границе с Украиной, а президент России Владимир Путин «нападёт с большой вероятностью».

Также министр отметила, что в последнее время удалось достичь больших успехов в борьбе с «российской дезинформацией». Глава МИД Британии уточнила, что были раскрыты планы России по установлению «марионеточного правительства» в Киеве, а также по «инсценированию провокаций» со стороны Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Кубы осудил «пропагандистскую истерию», развязанную США против России и расширение НАТО на восток.