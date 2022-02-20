Луганск, 20 февраля, 2022, 06:05 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 49 раз нарушили украинские боевики режим прекращения огня в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 20 февраля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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Согласно данным СЦКК, со стороны вооружённых формирований Украины за прошедшие сутки было зафиксировано 49 случаев нарушения режима прекращения огня. Обстрелы велись, в том числе, с помощью тяжёлого вооружения.

В частности, украинские боевики для обстрелов населённых пунктов ЛНР применяли тяжёлую артиллерию, миномёты калибром 120 мм и 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется. Всего под обстрел со стороны украинской армии попали 27 населённых пунктов ЛНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало об интенсивных многочасовых обстрелах на окраинах столицы Донецкой Народной Республики, города Донецка.