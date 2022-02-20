Вашингтон, 20 февраля, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, посвящённое ситуации на Украине, соберёт президент США Джозеф Байден. Об этом 19 февраля сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

White House Белый дом

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Заседание СНБ состоится 20 февраля. В документе отмечается, что американский лидер следит за ситуацией на Украине и его команда по национальной безопасности на регулярной основе докладывает о развитии событий. Ему доложили и об итогах встреч, которые которые вице-президент Камала Харрис провела на полях Мюнхенской конференции по безопасности с украинским лидером Владимиром Зеленским канцлером Германии Олафом Шольцем, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, а также с другими союзниками и партнёрами.

Отмечается, что, помощники президента США по нацбезопасности подтвердили готовность России к «военному вторжению» на Украину в любой момент.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Евросоюза Жозеп Боррель осудил массированные обстрелы гражданских объектов в Донбассе, но не поверил предупреждениям лидеров Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) о готовящемся наступлении украинских войск.