Париж, 20 февраля, 2022, 02:45 — ИА Регнум. Все возможные усилия прилагает президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы избежать крупного военного конфликта на Украине. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

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«Президент республики прилагает последние усилия, чтобы не допустить крупного конфликта на Украине», — отметили в администрации президента Франции.

Уточняется, что французский лидер готов к новым шагам по недопущению эскалации конфликта и не исключает новых миссий ради стабильности и мира. Также подчёркивается, что президент Украины Владимир Зеленский заверил главу Франции в том, что ответа на возможные провокации на линии соприкосновения в Донбассе с украинской стороны не будет.

В Елисейском дворце считают, что Россия сосредоточила достаточно вооружения возле украинской границы, чтобы при желании вторгнуться на территорию Украины. В администрации президента Франции указали, что военная акция против Украины принесёт войну в центр Европы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский рассказал о разговоре с президентом Франции Макроном, темой которого стали ситуация в Донбассе и возможные пути урегулирования конфликта вокруг Украины в дипломатическом поле.