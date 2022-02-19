Донецк, 20 февраля, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Восемь населённых пунктов, включая город Донецк, обстреляли украинские боевики на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 19 февраля сообщается в заявлении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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В период с 21:04 мск по 23:52 мск со стороны украинских военнослужащих велись обстрелы населённых пунктов Докучаевск, Октябрь, Сосновское, Александровка, Спартак. Уточняется, что по Докучаевску ВСУ выпустили десять мин из миномёта калибром 120 мм и 20 гранат из АГС, по населенному пункту Октябрь — три гранаты из СПГ, по Сосновскому — 16 мин калибром 120 мм, по Александровке — четыре снаряда калибром 122 мм, по Спартаку обстрел вёлся из миномёта, выпущено 12 мин калибром 120 мм.

После наступления полуночи, в 00:03 мск вёлся обстрел города Донецка, по населённому пункту было выпущено 12 мин из миномёта калибром 120 мм. Также украинскими боевиками после 00:08 мск были обстреляны населённые пункты Коммунаровка и Старомихайловка с применением миномётов калибром 120 мм и 82 мм. По этим населённым пунктам было выпущено в общей сложности 30 мин.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что журналисты и наблюдатели СЦКК попали под обстрел в Донбассе.