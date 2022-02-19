Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Идея об угрозе России со стороны Украины противоречит логике. Об этом заявил 19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

«И идея о том, что Украина сейчас каким-то образом угрожает России, противоречит любой логике, учитывая размеры этих стран, — сказал Блинкен. — А идея о том, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс именно сейчас, … когда вокруг Украины 150 000 российских военных, тоже противоречит любой логике».

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров во время разговора с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом заявил, что Украина наращивает силы в Донбассе и продолжает вооруженные провокации.