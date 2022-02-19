Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. В Ростовской области временный кров и возможность тренироваться предоставят хоккеистам из Луганска. В настоящее время спортсмены находятся в Краснодарском крае. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Гончаров («Единая Россия»).

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«В срочном порядке готовим место для проживания хоккейной команды из Луганска. Ребята, выехавшие на сборы в Краснодарский край, не могут возвратиться сейчас домой. Они связались с тренером ХК «Светлый» и попросили помочь им. Разместим их у себя, обеспечим всем необходимым и предоставим ледовую арену для тренировок», — написал Гончаров в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области действует режим ЧС. К вечеру 19 февраля временный кров на Дону нашли более 4 тыс. беженцев из Донбасса.