Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден всегда готов встречаться с главой России Владимиром Путиным. Об этом заявил 19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

U.S. Department of State Энтони Блинкен

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«Байден всегда готов встречаться, если мы посчитаем, что это пойдет на пользу дипломатии и миру», — сказал Блинкен, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Как передавало ИА REGNUM, 18 февраля посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что дата и место переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прорабатывается.