Белгород, 19 февраля, 2022, 21:21 — ИА Регнум. В Белгородской области организован пункт приёма гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, он работает на базе регионального Красного креста, сообщили 19 февраля в пресс-службе правительства региона.

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Пункт приёма организовал оперативный волонтёрский штаб #МыВместе. Здесь принимают детское питание, одежду, постельные принадлежности, продовольствие, предметы личной гигиены. Пункт приёма работает по адресу: Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 181, с 9:00—17:00 .

В правительстве региона, тем временем, сообщили о готовности принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик в случае необходимости.

« Переживаем и внимательно следим за тем, что происходит в ЛНР и ДНР, а также на территории Ростовской области. Белгородская область находится в приграничной зоне, ситуация в области стабильная. В случае необходимости все вопросы с принятием беженцев из ЛНР и ДНР будут решены — Белгородская область всегда протянет руку помощи и поддержит», — говорится в заявлении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в Донецкой и Луганской народных республиках объявлено об эвакуации населения.