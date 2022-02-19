Воронеж, 19 февраля, 2022, 21:11 — ИА Регнум. В Воронежской области развёрнуто 42 пункта временного приёма на 4502 человек, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 19 февраля.

Bychkov Denis Воронеж

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Как уточнили в мэрии Воронежа, в областном центре создано два муниципальных пункта временного пребывания для детей, женщин и пожилых людей, которые прибудут в Воронеж из ДНР и ЛНР. Их развернули на базе детских лагерей «Голубой экран» и «Кировец"Б первый сможет принять 140 человек, второй — 240.

«Обеспечим постельным бельем, горячим питанием. Поставил задачу предпринять все меры, которые необходимы из-за пандемии: установить рециркуляторы, санитайзеры, сделать запас средств индивидуальной защиты. Продолжаем работу по подготовке других ПВР», — сообщили в мэрии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, руководство ЛНР и ДНР объявило об эвакуации женщин, детей и пожилых людей 18 февраля, в связи с осложнением ситуации на линии разграничения с Украиной. В Воронежской области объявлен режим повышенной готовности. Сегодня, 19 февраля, из Ростовской области в Воронежскую направлен первый поезд с беженцами.