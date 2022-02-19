Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 20:56 — ИА Регнум. В Ростовской области, по данным на 18:00 мск 19 февраля, в пунктах временного размещения разместились более 4 тыс. беженцев из Донбасса. Об этом сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

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Люди обеспечены горячим питанием и медицинской помощью. При этом отмечается, что часть мирных граждан, вынужденных покинуть свои дома, едут к родственникам, часть — транзитом далее в другие регионы России.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области готовы развернуть 13 тыс. мест временного размещения беженцев. В случае необходимости количество мест будет увеличено.