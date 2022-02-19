Володин: Госдума 22 февраля обсудит ответ на угрозы новых санкций
Москва, 19 февраля, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Санкции Россию не испугают, но то, как не допустить остановку развития страны, обсудят депутаты Госдумы на заседании 22 февраля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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"О санкциях. Во-первых, они никого не пугают — в таких условиях мы живём уже 8 лет. Да, это создаёт проблемы, лучше сотрудничать и развивать отношения, чем конфликтовать. Но ввести ограничения — был не наш выбор», — отметил Володин в телеграм-канале.
Кроме того, ко всем пришло понимание: санкции против России всё равно будут, подчеркнул парламентарий.
«Причина в одном — они хотят остановить развитие нашей страны. Мы этого допустить не должны. На ближайшем заседании Государственной думы обсудим эти вопросы», — отметил Володин.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что санкции будут независимо от действий России. Вашингтон и Брюссель всегда придумают, в чём обвинить государство.