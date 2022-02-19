Волгоград, 19 февраля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности введён на территории Волгоградской области, сообщили 19 февраля в пресс-службе правительства региона по итогам оперативного совещания.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Губернатор Андрей Бочаров поставил задачи по приему беженцев из Донбасса. В регионе действует оперативный штаб при администрации по приёму беженцев. Идет работа по подготовке пунктов временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения республик на территорию России.