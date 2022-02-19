Донецк, 19 февраля, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Наблюдателей СЦКК и журналистов в Донбассе обстреляли сегодня, 19 февраля, представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Беспринципность украинских военных не поддается здравому смыслу, — отметил Басурин. — Во время фиксации последствий диверсионной атаки на Васильевскую насосную станцию, противник совершил обстрел района, в котором находились представители СЦКК, НМ ДНР и съемочные группы СМИ».

По его словам, в том, что украинские силовики «прекрасно видели — по кому ведут огонь», заключается особый цинизм. Кроме того, добавил Басурин, представители ВСУ обстреляли из автоматических гранатомётов поселок Зайцево, где находились журналисты ИА RT Arabic.

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля в Донбассе на дороге Луганск — Краснодон сотрудники правоохранительных органов обнаружили заминированный автомобиль.