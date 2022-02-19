Москва, 19 февраля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о стрельбе по своим в Ростовской области у границы с Украиной является циничным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Заявление «они стреляют сами» в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая то, какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы», — написала Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что сообщения о взрывах снарядов в Ростовской области на границе с Украиной являются ложью.

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Читайте также: Зеленский назвал взрыв снарядов в Ростовской области провокацией