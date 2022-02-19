Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела после попадания украинских снарядом на два домовладения в Тарасовском раойне Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 19 февраля.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

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Следователи полагают, что во второй половине дня 19 февраля 2022 года неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области. В результате взрывов снарядов полностью разрушен один нежилой дом на хуторе Маноцкий и одна хозяйственная постройка нежилого домовладения на хуторе Патроновка. Пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).